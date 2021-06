Informe del Pentágono sobre OVNIS

El Gobierno de EEUU prometió que antes del 25 de junio dará a conocer un informe que eche luz sobre si se trata o no de naves extraterrestres los objetos vistos en vuelos por pilotos de la Armada entre noviembre de 2004 y marzo de 2015.

Al estar siendo chequeado por parte de altos funcionarios de la Administración el borrador elaborado por las agencias de inteligencia de Washington meses después de desclasificar tres vídeos en los que se aprecian estos fenómenos, fueron inevitables las filtraciones parciales de su contenido.

Por lo que trascendió hasta ahora, han sido más las hipótesis descartadas que las confirmadas.

Noticias relacionadas

Por ejemplo, se eliminó uno de los principales rumores que rodearon estos avistamientos: la gran mayoría de los 120 incidentes analizados no pertenecían a proyectos militares de pruebas de tecnología o armamento de Estados Unidos clasificados como de alto secreto.

US intelligence officials have found no evidence confirming that unidentified flying objects encountered by US Navy pilots in recent years were alien spacecraft but also have not reached a definitive assessment as to what the objects might be, sources say https://t.co/JIkeRoowGf pic.twitter.com/Mg5ANN6DLA