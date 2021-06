Comunicado oficial de AFA. Foto: Twitter Selección Argentina.

Tras varias idas y vueltas, y no pocos rumores, este domingo en horas de la tarde, finalmente la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, confirmó que la Selección Argentina juega la Copa América pese a pandemia de coronavirus. El comunicado de la AFA por la participación en el torneo continental:



La Selección Argentina confirma su participación en la Copa América 2021, tal lo refleja su espíritu deportivo a lo largo de toda la historia.

Con un esfuerzo enorme de la Asociación del Fútbol Argentino, que puso a su disposición todas las herramientas necesarias para poder garantizar cada uno de los cuidados específicos en este difícil momento que atravesamos, la Selección Nacional viajará a Brasil para disputar el certamen continental.

Todo el staff del equipo albiceleste trabajará unido para sobreponerse ante esta adversidad que, lamentablemente, nos afecta a todos los sudamericanos por igual.

La noticia de la confirmación oficial de órgano rector del fútbol argentino llega en el preciso momento en que en Brasil, país organizador de la copa por decisión unilateral de la Conmebol, crecen diariamente los casos de contagio y fallecimiento por coronavirus.

La compleja situación sanitaria que atraviesa el país organizador de la Copa América 2021 hizo barajar previamente la idea de que varias delegaciones deportivas -incluída la de Argentina- desistan de participar, cosa que hoy ha sido descartada.

La confirmación, en Canal 26.

Así mismo, se informó que la Selección Argentina ha conseguido un permiso especial para entrenar en el predio de AFA en Ezeiza, viajando de ida y vuelta entre Argentina y Brasil. De este modo, y viajando con burbuja y protocolos, el combinado argentino no entrenará en Brasil.



Finalmente, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, mantuvo una reunión por teleconferencia con el Consejo de la Conmebol en la cual reiteró su apoyo para la realización de la Copa América en ese territorio.

Aquí, el tuit de la AFA: