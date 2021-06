Testeo por coronavirus. Foto: NA.

En horas de la tarde de este domingo 6 de junio de 2021, el Ministerio de Salud de la Nación ha difundido su nuevo reporte sobre el estado de situación por el avance de la segunda ola de coronavirus en la Argentina.

Así, reportó sobre 16.415 nuevos casos de contagio y 347 fallecimientos en las últimas 24 horas en todo el país.

Con estos datos, la cifra total de personas contagiadas por el virus asciende a 3.955.439, mientras que la cifra total de muertos en toda la Argentina ya llega a 81.214.

Entre tanto, se reportaron 3.529.033 pacientes que se han recuperado de la enfermedad desde el inicio de la pandemia en todo el país.

Del total de fallecidos este domingo, 199 son hombres (126 de la provincia de Buenos Aires, 7 de la ciudad de Buenos Aires, 4 de Catamarca, 1 de Chaco, 13 de Córdoba, 7 de Entre Ríos, 8 de Formosa, 2 de La Pampa, 2 de Mendoza, 2 de Misiones, 2 de Río Negro, 1 de Salta, 1 de San Juan, 1 de Santa Cruz, 8 de Santa Fe, 8 de Santiago del Estero y 6 de Tucumán) y 145 son mujeres (97 de la provincia de Buenos Aires, 2 de la ciudad de Buenos Aires, 3 de Catamarca, 3 de Chaco, 3 de Córdoba, 4 de Entre Ríos, 5 de Formosa, 1 de La Pampa, 7 de Mendoza, 3 de Misiones, 1 de Neuquén, 1 de Río Negro, 2 de San Juan, 1 de Santa Cruz, 4 de Santa Fe, 4 de Santiago del Estero y 4 de Tucumán).

Tres personas (dos de la provincia de Buenos Aires y una de Santa Fe) han sido registradas sin datos de sexo.

Reporte del Ministerio de Salud. Domingo 6 de junio de 2021.

De acuerdo a lo informado por el parte epidemiológico, en Argentina hay 7.776 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 78,7% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 75,3%.

De los 16.415 contagios informados en el día de la fecha, 4.479 son de la provincia de Buenos Aires, 1.204 de la ciudad de Buenos Aires, 323 de Catamarca, 714 de Chaco, 222 de Chubut, 722 de Corrientes, 2.661 de Córdoba, 513 de Entre Ríos, 468 de Formosa, 140 de Jujuy, 165 de La Pampa, 231 de La Rioja, 279 de Mendoza, 149 de Misiones, 340 de Neuquén, 184 de Río Negro, 419 de Salta, 135 de San Juan, 435 San Luis, 81 de Santa Cruz, 1.504 de Santa Fe, 472 de Santiago del Estero, 40 de Tierra del Fuego y 535 de Tucumán.

En las últimas 24 horas fueron realizados 66.248 testeos. Desde el inicio del brote, se llevaron a cabo 14.563.226 pruebas diagnósticas para esta enfermedad.

