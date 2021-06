Viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, NA.

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, aseguró que la Provincia viene con una "velocidad de vacunación récord" y destacó que en el conurbano hay un "descenso significativo" de los casos gracias a las medidas de aislamiento.

"Venimos muy bien con la velocidad de vacunación, con varios días seguidos con más de 100 mil personas por día. Son velocidades récord de vacunación", expresó Kreplak.

"Habilitamos la vacunación sin turno para mayores de 70 años. 1.376 adultos mayores se acercaron este fin de semana a un centro de vacunación a recibir la vacuna", agregó. Asimismo, el funcionario bonaerense se refirió al impacto de las últimas medidas de aislamiento, las cuales fueron en gran parte apoyadas por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

"En el Conurbano hay un descenso significativo de los casos gracias a las medidas de aislamiento que se tomaron en las últimas semanas. La cantidad de casos sigue siendo muy alta", indicó. Sobre el contrato con el laboratorio de la India para conseguir vacunas para el país, manifestó: "La vacuna de la India todavía no está aprobada en la ANMAT y además India todavía no levantó las restricciones a las exportaciones de vacunas. En el momento que esas dos cosas pasen, puede ser muy rápido que consigamos más de 10 millones de vacunas". "Estamos entrando al invierno con un grado de cobertura de vacunación muy grande que no sabemos el impacto que va a tener en la letalidad. Esperamos tener una caída grande en la letalidad para poder seguir abriendo actividades", aseveró.

Respecto a las vacaciones de invierno, subrayó que aún "no está decidido si se van a adelantar" ya que "es una decisión que se va a intentar tomar más o menos coordinada en todo el país".