Diputados debate proyecto que incorpora la perspectiva de género a la legítima defensa.

Un plenario de las comisiones de Legislación Penal y Mujeres y Diversidad le dio dictamen a un proyecto que busca incorporar la perspectiva de género al concepto de legítima defensa del Código Penal.

El dictamen unificó cuatro proyectos de ley, de autoría de Silvia Lospennato (PRO), Cristina Álvarez Rodríguez (Frente de Todos), Enrique Estévez (Socialista) y Claudia Najul (UCR). El texto modifica el artículo 34 del Código Penal para incorporar la perspectiva de género en la regulación de la legítima defensa como eximente de la responsabilidad penal.

El proyecto de ley plantea sustituir el inciso 6° del artículo 34 del Código Penal. “Se entenderá que concurren estas circunstancias respecto de aquel que durante la noche rechazace el escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas de su casa, o departamento habitado o de sus dependencias, respecto de aquél que encontrare a un extraño dentro de su hogar, siempre que haya resistencia y respecto de las conductas para impedir agresiones físicas en un contexto de violencia de género en el ámbito intrafamiliar, cualquiera que sea el daño ocasionado al agresor”.

La presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha, celebró el trabajo realizado por los legisladores y legisladoras para consensuar este proyecto cuyo objetivo es incorporar la violencia por motivos de género como causal de legítima defensa.