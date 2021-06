Imágenes de la obra del nuevo puente en San Antonio de Padua

El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez estuvo presente en San Antonio de Padua, oeste de la Provincia de Buenos Aires, supervisando las obras del nuevo puente que unirá el lado sur con el lado norte y evitará que la barrera de la Estación colapse.

"Estamos viendo como avanzan además las obras complementarias que incluyen la pavimentación de la calle Belgrano y en los próximos días será del lado de Rivadavia", comentó en un video publicado en sus redes sociales.

En ese marco, remarcó que también se instalarán luces led con alimentación solar para el cuidado del medio ambiente y parquetizarán el bajo puente.

En compañía del Secretario de Obras Públicas Guillermo Busto, anunciaron que se llevarán a cabo la instalación de semáforos para mejorar así la circulación para todos los vecinos de zona oeste.

Finalmente, agradeció al presidente Alberto Fernández, a Martín Marinucci de Trenes Argentinos, a los trabajadores y a todos los que hicieron posible que esta obra se lleve adelante.