Charlotte Caniggia y Pampita, La Academia, NA.

"La verdad es que el jurado de La Academia me cae pésimo. Saber que voy ahí, bailo y pongo la mejor onda... Siempre me están denigrando y maltratando como persona", escribió hace unos días Charlotte Caniggia en sus redes sociales y le propuso una encuesta a sus seguidores. "¿Están de acuerdo?", fue la consigna, y las opciones: "Sí, son una mierda" o "No, son re buenos". Y en su regreso a la pista de "ShowMatch", no solo se mantuvo firme en sus postura, sino que protagonizó un fuerte cruce con Carolina "Pampita" Ardohain.

Noticias relacionadas

"Estaba enojada, perdón. Quizás no lo digo acá, pero sentí que me maltrataron, que podrían haber sido más amables conmigo, como le hablan a otros participantes", manifestó la hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis en diálogo con Marcelo Tinelli, quien le recordó a la joven el enfrentamiento que había tenido con la modelo durante 2020, cuando trabajaron juntas.

"¿Por qué no me dijo en el momento si algo le ofendió? Siempre es mejor de una, te lo sacás de adentro y lo hablamos en persona. Decir cosas un año y medio después no tiene sentido...", respondió la jurado, visiblemente molesta. "Me la re banco si me lo decís en la cara, no tengo nada que ocultar. Somos dos mujeres de mucho carácter, nos va a venir re bien hablar las cosas en la cara. Me encantaría decirte que esto no es un jardín de infantes, es un súper show de la televisión y siento que no tratamos mal a nadie. No pueden estar en la competencia y no bancarse la devolución de nadie", insistió.

“Bailás horrible, espantoso, estás en tu peor temporada y siento que no estás ensayando en nada", redobló la apuesta la modelo y aseguró que la imitación de Amy Winehouse no estuvo a la altura del certamen. "No espero nada de vos, sé que vas a tirar mierda", retrucó Charlotte y señaló que la jurado le estaba faltando el respeto. "No se nota que ensayás, no lo vemos y no somos una mierda. Sos una irrespetuosa y una maleducada", concluyó Pampita y dejó entrever que le puso un puntaje bajo, a pesar de tener el "voto secreto".

Pero la noche no terminó ahí para Caniggia y tras la discusión con Pampita, Jimena Barón y Hernán Piquín le recriminaron sus dichos sobre el jurado y también fueron muy duros a la hora de puntuarla. En total, la joven cosechó 16 puntos y es muy probable que le toque ir a la sentencia.