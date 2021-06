Apagón informático.

Como en la antesala del Apocalipsis Digital, los usuarios de internet en medio mundo están experimentando importantes problemas para acceder a una serie de sitios web esta mañana.

Fastly, un proveedor estadounidense de servicios de computación en la nube y el CDN (red de distribución de contenidos) de muchas webs a nivel mundial, confirma la caída de sus servicios de América, África, Oriente Medio y Asia/Pacífico.

NYTimes, la CNN, Twitch, la página web del Gobierno británico, Amazon, Paypal, Financial Times, The Guardian, HBO, Movistar, Twitter, Reddit, Pinterest, Spotify, etc... Millones de sites en todo el mundo se han visto afectados por la caída de Fastly, un proveedor estadounidense de servicios de computación en la nube.

La página de estado de Fastly confirma una interrupción en sus servicios, que ya está en fase de reparación. "Actualmente estamos investigando el impacto potencial en el desempeño de nuestros servicios CDN".

En las últimas semanas se han registrado numerosos ciberataques, en la mayoría de Ransomware, a Canales de TV y medios de todo el mundo han afectado sus operaciones e interrumpido sus transmisiones.

¿Qué es un Content Delivery Network (CDN)?

CDN es el acrónimo de Content Delivery Network (redes de distribución de contenidos), una parte clave de la infraestructura de Internet. Los problemas técnicos en un gran proveedor de servicios de infraestructuras de internet de esta magnitud provocan una interrupción generalizada en millones de 'sites' que usan sus servicios como la que ha ocurrido esta mañana.

Las redes de distribución de contenidos como Fastly ejecutan redes globales de servidores para mejorar el rendimiento y la disponibilidad de los servicios web. Los CDN actúan como servidores proxy y almacenan en caché algunos datos lo más cerca posible del usuario final. Por ejemplo, el contenido de medios digitales como los que han caído a menudo se almacenan en caché en un servidor CDN cercano al usuario para que no tenga que buscarlo en el servidor original cada vez que un usuario carga una página web.

El incidente de Fastly ha puesto de manifiesto que la dependencia de un único proveedor en un punto clave de las telecomunicaciones puede ser crítico si éste falla de forma masiva. Sin importar los servidores en los que estuviesen alojados estas webs -propios, AWS, Azure, Google Cloud u otros-, todos han dejado de funcionar porque Fastly se ha caído.

Además de Fastly, los CDN más populares incluyen Cloudflare, CloudFront en Amazon Web Services y Akamai, uno de los servicios pioneros.