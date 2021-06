Operativo para rescatar a tripulante

En una minuciosa operación de rescate, personal especializado de la Prefectura Naval Argentina aeroevacuó de urgencia a un tripulante del pesquero Alver, que sufrió un accidente cuando navegaba en el Mar Argentino.

La emergencia comenzó cuando el capitán del buque, de bandera argentina, se comunicó con la Autoridad Marítima nacional para realizar una radio consulta médica ya que uno de los tripulantes, de 33 años, se había accidentado en una maniobra, padeciendo un grave traumatismo de abdomen que le ocasionó fuertes dolores.

Luego de realizar la evaluación, y debido a la seriedad del caso y a los síntomas del paciente, una médica de la Prefectura indicó su evacuación de urgencia y traslado hacia un centro asistencial.

De inmediato, desde una de las estaciones aéreas que la Fuerza posee en el litoral marítimo y fluvial para brindar seguridad, salvaguardar la vida y controlar las aguas del país, despegaron un helicoptero, con rescatistas y una médica a bordo, y un avión para brindar apoyo en el operativo.

Una vez que el helicóptero se posicionó sobre el buque, que navegaba a más de 169 kilómetros de Comodoro Rivadavia, los efectivos descendieron una canasta sanitaria e izaron al tripulante. A bordo de la aeronave, una médica de la Institución le practicó las primeras asistencias, mientras se coordinaba el arribo de una ambulancia.

Una vez en tierra firme, fue trasladado al hospital para su mejor atención, concluyendo exitosamente un nuevo operativo de rescate.