2Chino Maidana y Yao Cabrera

Tras la exhibición boxística entre Mayweather y el youtuber Logan Paul, el influencer de redes sociales Yao Cabrera propuso un evento latinoamericano, retando al Chino Maidana.

"Estuve tres horas esperando la pelea entre Floyd Mayweather y Logan Paul, y cuando la veo, puros abrazos. Chicos, ¿quieren una pelea de verdad? Reto al Chino Maidana y me doy, acá en Argentina, cara a cara con él. Si pierdo me voy de Argentina para siempre. Y, Chino Maidana, ¿te la bancás o no?", comenzó el uruguayo en una historia de Instagram.

Sin embargo, el ex campeón del mundo no dudó al enterarse del desafío y, pese a criticar a Money por pelear con amateurs, se interesó en pelear con Cabrera.

"Che vos, Yao Cabrera, mirá, yo no peleo con amateurs ni con pelotudos, pero a vos te voy a fajar para que te vayas del país", le advirtió Maidana.

¿Se viene el desafío?