Lupin

A cinco meses del estreno de la primera temporada de "Lupin" en Netflix, el elenco de la serie francesa adelantó qué se podrá ver en los nuevos capítulos que estarán disponibles en la plataforma a partir del viernes 11 de junio.

La historia se centra en Assane Diop (interpretado por Omar Sy), un hombre que se inspira en Arsène Lupin, un personaje de ficción creado por el escritor Maurice Lebranc, para vengar la injusticias que ha sufrido su padre por parte de una familia adinerada.

"La segunda parte se centra más en el deseo de venganza de Assane contra Pellegrini", anticipó George Kay, uno de los creadores de la historia. Mientras que los directores, Ludovic Bernard y Hugo Gélin, destacaron que se verá con mayor intensidad la relación entre padre e hijo.

Noticias relacionadas

Por su parte, analizó a los personajes. "Para Lupin todos son predecibles menos él", señaló el actor en referencia al ladrón al que imita el protagonista. Y caracterizó a Hubert Pellegrini (interpretado por Hervé Pierre): "Pellegrini es un hombre de poder. Es todopoderoso. Es rico, tiene muchos recursos y es capaz de todo".

Además, destacó a París como escenario de la serie y la voluntad de los creadores del proyecto para mostrar la ciudad, desde los suburbios, hasta los grandes monumentos.

"Disfruté mucho de la evolución de los personajes. Toman todo tipo de caminos y son mucho más importantes en la segunda parte", señaló Shirine Boutella, quien le da vida a Sofia Belkacem en la ficción y destacó que a diferencia de la primera entrega, en los nuevos episodios "abunda la acción".

Los primeros capítulos de "Lupin" representaron un fenómeno a nivel mundial y la serie se ubicó en el primer puesto de "Top 10" de la plataforma de streaming en más de diez países.

"Realmente es una serie genial, la primera en Francia que tiene tanta diversidad en el cast, no es perfecto pero hemos abierto la puerta. Para empezar tiene a esta pareja interracial, y eso es algo extraño y muy especial", contó el protagonista en una entrevista y contó que durante su infancia fue discriminado por provenir de una familia con ascendencia africana en París y que la sensación de sentirse observado constantemente fue uno de los motivos que lo impulsó a dedicarse a la actuación.

"Desde ese tiempo trataba de ver cómo las personas me veían a mí y quizá por eso ahora soy actor, porque siempre tenía esa conciencia de que he sido visto, que soy visto. Tal vez ese gesto no era tan malo, pero me hacía ver especial", reflexionó.