Presidente de Laboratorios Richmond, Marcelo Figueiras

En el marco de la exposición de representantes de los laboratorios que fabrican vacunas contra el coronavirus en una sesión especial en Diputados, el presidente de Laboratorios Richmond, Marcelo Figueiras, sostuvo que puede “llegar a hacer hasta cinco millones de dosis de los dos componentes al mes”.

Además, dijo que el precio de la vacuna “no se va a modificar, se fabrique en la Argentina o en otro lado” y también buscó llevar tranquilidad por los retrasos en la entrega del segundo componente para completar la pauta de millones de personas: “Con el primer componente de la vacuna podemos evitar el colapso sanitario”, aclaró.

Durante la charla, Figueiras aclaró que el acuerdo para la producción local de la vacuna Sputnik V se desarrolló gracias a su socio indio Hetero y no a gestiones realizadas por el Gobierno Nacional.

“Fuimos invitados a participar a través del laboratorio Hetero. No lo indicó el Gobierno nacional. Yo no tenía la menor idea de que la gente de Hetero me iba a llamar desde Moscú para trabajar en esto”, detalló.

“Por supuesto que accedimos ante semejante desafío y estuvimos a la altura porque vamos a empezar a producir. Podemos llegar a hacer hasta cinco millones de dosis de los dos componentes al mes”, resaltó.

Figueiras también indicó que la producción comenzará esta semana con la llegada del principio activo enviado por el Instituto Gamaleya y en un primer momento se empezará a producir “500.000 dosis por semana con una capacidad de 5 millones al mes”. “Esto dependerá de que vaya llegando el componente, pero tenemos confianza de que se va a estabilizar la llegada”, aseguró.

En ese contexto explicó que “en dos o tres semanas podría llegar el componente 2” desde el laboratorio Hetero, en la India. “La buena noticia es que el laboratorio Hetero escaló en la producción del componente 2 y ahora estamos hablando con el Fondo ruso y el Gamaleya para que el suministro del componente venga directo desde la India ya que tenemos una relación muy aceitada”, destacó.