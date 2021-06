Desesperado pedido de auxilio de una víctima de violencia de género en Vicente López. Foto: captura de video.

Una mujer, víctima de violencia de género por parte de su marido, recurrió a uno de los Puntos Seguro ubicados en la localidad bonaerense de Carapachay, Vicente López, donde fue asistida de forma inmediata.

Todo comenzó cuando, a pesar de la orden de exclusión del hogar y la restricción perimetral vigente que pesaba sobre él, su ex marido irrumpió violentamente en su casa, comenzó con gritos, continuó con amenazas y siguió con destrozos de todo lo que encontró a mano, para finalmente propinarle certeros golpes a quien fuera su pareja en el pasado y a la hija menor de edad que nació de esa relación.

La víctima logró escapar y pedir auxilio, y el agresor fue detenido. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad municipales de Vicente López.

“Yo estoy acá, en Vélez Sarfield y Ader. Soy la misma chica de hoy, de la exclusión de hogar. ¡Vino y rompió todo! ¡Me dijo que me va a prender fuego y me va a matar!”, dijo la víctima cuando se pudo comunicar con un operador del Centro de Monitoreo Municipal de Vicente López desde un Punto Seguro, uno de los tótems instalados en distintos enclaves del partido para que los vecinos procuren asistencia, en caso de requerirla.

Una vez que la víctima pidió auxilio y fue contenida por los operadores, móviles del Cuerpo de Patrulla de Vicente López se dirigieron a su encuentro para ponerla a salvo.

Minutos después, patrulleros de la policía bonaerense fueron hasta la casa de la víctima donde descubrieron que el sospechoso emprendía la huida. Después de una persecución, el agresor fue detenido, informaron fuentes oficiales.