Reclamo frente al Congreso de la Nación. Canal 26.

Este miércoles la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular lleva a cabo una notoria protesta y realiza el primer “pescadazo” en la Plaza del Congreso. La medida es en reclamo a mejoras para el sector, fuertemente afectado en tiempos de pandemia por coronavirus.

CANAL 26, en EXCLUSIVA en el lugar de la protesta, donde la gente que se acerca puede comprar pescdo en diferentes opciones y precios.

La venta de pescado es en torno a los $100 el kilo, visibilizando de este modo al sector pesquero y “demostrando que nuestros alimentos se pueden vender a precios justos”, según lo posteado en redes sociales de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular.

Noticias relacionadas

Se destaca que tiene volumen de producción y que con políticas de apoyo al sector podemos abastecer la mesa de los y las argentinas.

Desde el sector que protesta se indicó que “la altísima inflación en alimentos golpea principalmente a los sectores populares y es fruto de la especulación de los sectores de la economía concentrada, dónde imponen precios de miseria a nuestras producciones y después comercializan a precios internacionales en el mercado interno”.

Your browser does not support the video element.

"Pescadazo" por situación económica del sector. Canal 26.