Captura video.

Un hombre fue asaltado por cuatro delincuentes que lo golpearon y le robaron la camioneta con la que entraba al garaje de su casa de la localidad bonaerense de González Catán, partido de La Matanza, informaron hoy fuentes policiales.





El hecho, dado a conocer hoy, ocurrió el lunes a las 21.15 en una vivienda de la calle Balboa 5.300, cuando la víctima entraba con su camioneta Toyota Hilux gris al garaje y fue abordada por varios delincuentes armados que descendieron de un auto oscuro con armas en mano.

Your browser does not support the video element.



Los delincuentes golpearon a la víctima con un arma de fuego, le robaron las pertenencias y se subieron a su camioneta, con la que escaparon seguidos por el otro vehículo en el que habían llegado.





El hombre luego del robo y al ver que los delincuentes escapaban, pudo cerrar el portón del garaje y la puerta de acceso al patio para evitar que entraran a su casa.





La investigación se encuentra a cargo de la comisaría 2da. de González Catán, que procuraban dar con los vehículos y atrapar a los delincuentes.





En la causa, caratulada como “robo automotor y lesiones”, interviene la fiscalía de turno del Departamento Judicial de La Matanza, donde se analizan cámaras de seguridad vecinales en busca de imágenes de los asaltantes.