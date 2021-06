Cremaron un cuerpo por error y se lo entregaron a otra familia. Foto: Google Street View

La justicia santafecina investiga un terrible hecho. Una mujer murió por un paro cardíaco en la localidad de Santo Tomé y por varias irregularidades, su cuerpo fue entregado a otra familia, de San Carlos, que creyó que se trataba de un ser querido que había muerto por coronavirus y lo cremó.

María Eugenia Bitti tenía 64 años y había sido internada el sábado 5 de junio en el Sanatorio Servicios Médicos por un cuadro de peritonitis.

La mujer fue operada pero falleció el lunes por un paro cardiorrespiratorio. Fue entonces que sus hijos iniciaron los trámites en la casa de servicios fúnebres para velarla, ocurrieron varios episodios confusos y se demoraba la entrega del cuerpo.

“En el acta del sanatorio figura que ella murió por un paro cardiorrespiratorio”, explicaron los hijos de la mujer en diálogo con Aire de Santa Fe. Además, detallaron que en la casa velatoria les dijeron que el cuerpo de Bitti había sido identificado como COVID positivo.

“Nos indicaron que por protocolo se la debe velar a cajón cerrado. Pero había que esperar para retirar el resultado del hisopado en el sanatorio”, indicaron. Además, explicaron que desde el sanatorio les confirmaron que el resultado del test todavía no estaba y que, por el momento, se trataba de un caso sospechoso.

Mientras esperaban el resultado, llegó una noticia inesperada. “Nos llamaron desde la cochería para avisarnos que no encontraban el cuerpo de mi mamá. Mi hermano entró a la morgue del sanatorio y corroboró que no era el de ella el que estaba allí”.

Fue entonces que decidiron hacer la denuncia en la comisaría N°12 de Santo Tomé donde les comunicaron que el cuerpo había sido trasladado por error a San Carlos y cremado a las 13 del mismo lunes. Finalmente, desde el sanatorio les confirmaron que el resultado de PCR era negativo.

Por el momento, la familia no recibió explicaciones del sanatorio: “Nosotros teníamos derecho a velarla, lo íbamos a hacer porque ella no tenía COVID y no pudimos”. La causa quedó a cargo de la fiscal María Laura Urquiza.

“Queremos difundirlo para que a otras familias no les pase lo mismo de tener que atravesar por este dolor. Tanto en Servicios Médicos como en la cochería Española hay responsables. Estamos a la espera de lo que nos diga la fiscal ”, finalizaron los hijos de la mujer.