A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, el presidente Alberto Fernández pidió disculpas por la polémica frase que pronunció en un acto en Casa Rosada junto al presidente de España, Pedro Sánchez, cuando dijo que los "brasileros salieron de la selva".

"Se afirmó más de una vez que 'los argentinos descendemos de los barcos'. En la primera mitad del siglo XX recibimos a más de 5 millones de inmigrantes que convivieron con nuestros pueblos originarios. Es un orgullo nuestra diversidad", tuiteó el primer mandatario.

Y agregó: "A nadie quise ofender, de todas formas, quien se haya sentido ofendido o invisibilizado, desde ya mis disculpas".

La frase disparó la controversia en redes sociales por su tinte racista: "Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Eran barcos que venían de Europa", dijo el presidente argentino en el acto oficial que se celebró en la Casa Rosada.

El video: