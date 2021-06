Alex Caniggia y Pampita

Tras el enfrentamiento de Charlotte Caniggia y Pampita en La Academia, donde la hija de Mariana Nannis y Claudio Caniggia sintió que no la trataban bien, estalló el escándalo.

Todo comenzó cuando Charlotte enfrentó con Carolina Ardohain, quien se enteró que la mediática tenía problemas con ella, tras su fallido intento por ser panelista de Pampita Online. “Voy a decírtelo todo en la carita”, expresó de forma sarcástica a la conductora. “Sí, me encanta además me la re banco no tengo nada que ocultar. Somos dos mujeres de mucho carácter nos va a venir hablar las cosas en la cara”, contestó la modelo y conductora.

Luego del tenso cruce al aire, fue su hermano Alexander Caniggia quien decidió despacharse con total impunidad contra Ardohain en su cuenta de Twitter: "Me contaron que la mucama discutió con mi hermana... Pobre mina veo que la herida de los cuernos no le sana", comenzó el desafortunado comentario Alex.

"Te recomiendo un buen psicólogo si querés pampeana... Mejorate sino La China vuelve y a tu marido te lo afana", agregó.

Como no podía ser de otra manera, su reacción generó fuerte rechazo entre los seguidores de la modelo y el público en general. ¿Qué responderá Pampita?