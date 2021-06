Susana Giménez

Este miércoles se conoció la noticia de que Susana Giménez dio positivo de Coronavirus.

Establecida en Uruguay, la diva había recibido el pasado 24 de abril la primera dosis de Pfizer contra el Covid y tras la segunda dosis la semana pasada, comenzó con los síntomas.

En tanto, su hija Mercedes Sarrabayrouse también está infectada. A través de las redes sociales, los fans se mostraban preocupados por la salud de la estrella de la televisión argentina.

El periodista Ángel de Brito confirmó la noticia en su cuenta de Twitter: “(Susana Giménez” tuvo síntomas el día que se vacunó, se hisopó y le dio positivo”, escribió el conductor de Los ángeles de la mañana.

Por tener residencia legal en Uruguay, Susana tuvo derecho a recibir vacuna, y debido a su edad (77) le fue adjudicada la del laboratorio norteamericano, la que no ha logrado conseguir la Argentina.

“Me vacuno en Uruguay porque a Estados Unidos no puedo viajar. No hay aviones desde Uruguay y a mí me corresponde la Pfizer”, dijo a los periodistas luego de recibir la dosis en aquel entonces y añadió: “Tienen un presidente fantástico; es un país tranquilo”.