Horacio Rodríguez Larreta recibió la vacuna contra el coronavirus.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, recibió este jueves la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, después de haberse empadronado el viernes.

A Rodríguez Larreta, a quien le tocó el turno por tener 55 años y no presentar comorbilidades, le aplicaron la vacuna de AstraZeneca en la Usina del Arte.

"Llegó el día: me vacuné contra el COVID-19. Siempre dije que iba a hacerlo cuando me correspondiera y, como tengo 55 años y no tengo factores de riesgo, me tocó ahora. Por eso, hace unos días me empadroné y hoy vine al vacunatorio de la Usina del Arte", celebró desde sus redes sociales.

El funcionario destacó que "la vacuna es la esperanza" y el "futuro" y agradeció "el amor y la calidez" del equipo de salud que está al frente del proceso de inmunización.