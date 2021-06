Detenidos por asesinato en Villa Ballester. Foto: Twitter.

Dos hombres fueron detenidos este jueves acusados de ser los autores del asesinato de un empresario de 69 años al que balearon en la cabeza cuando intentaron robarle la camioneta, en la localidad bonaerense de Villa Ballester.

Fuentes policiales informaron que se trata de dos sujetos, de 19 y 24 años, que fueron apresados en la madrugada de este jueves y que serían los motochorros que en la tarde del miércoles cometieron el crimen de José Ángel Visona.

El hecho se registró en la esquina de las calles General Paz y Libertad de Villa Ballester cuando Visona circulaba a bordo de una pick-up Fiat Toro negra y fue abordado por dos delincuentes que iban en una moto Yamaha azul que, según indicaron testigos, intentaron robarle el vehículo, le dispararon en la cabeza y luego se escaparon del lugar.

En tanto, se indicó que el empresario falleció prácticamente en el acto como consecuencia del impacto de bala que recibió y en el lugar se encontró un proyectil encamisado y una vaina servida calibre 9 milímetros.

La fiscal Gabriela Disnan de la UFI Nº5 de San Martín, a cargo de la investigación del hecho, pudo reconstruir, gracias a las cámaras del lugar, el recorrido que hizo la moto en dirección a la Villa La Cárcova donde se realizaron operativos para dar con los delincuentes.

Los voceros señalaron que ambos fueron detenidos y que en la vivienda de uno de los sujetos se encontró la moto que habría sido utilizada en el hecho, mientras que también se incautó prendas de vestir, una credencial del Consejo Nacional del Menor y la Familia y un juego de esposas.

Los dos individuos apresados registran antecedentes penales por robo, encubrimiento y portación de arma de fuego.

