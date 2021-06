Juan Pablo Lohlé, ex embajador argentino en Brasil.

Durante la corta visita que hizo a la Argentina el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el mandatario argentino Alberto Fernández se metió en medio de la polémica por sus dichos. Dijo el presidente: "Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros (sic) salieron de la selva pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos, y eran barcos que venían de Europa, y así construimos nuestra sociedad".

Como era esperable, las declaraciones del primer mandatario de Argentina no pasaron desapercibidas y generó y malestar en numerosos sectores, convirtiéndose Fernández en el centro de las críticas en redes sociales durante todo el día, siendo calificado de racista y xenófobo por dirigentes políticos locales y de Brasil.

Tras las polémicas palabras de Alberto Fernández, no fueron pocas las reacciones, y entrev ellas estuvo la de Juan Pablo Lohlé abogado, diplomático y académico argentino, que se desempeñó como embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), España y Brasil.

Lohlé es una palabra autorizada a la hora de hablar de política y relaciones internacionales, y en este sentido es que en declaraciones para Radio Rivadavia, en el programa "Alguien tiene que decirlo", conducido por Eduardo Feinmann, aseguró: "Me sorprendió realmente porque es una opinión improvisada, porque en general a los presidentes le preparan lo que hay que decir, y eso lo hace alguno que está muy cerca del presidente, o un secretario especial para estas cosas o lo hace la Cancillería".

Y continuó: "Cometer semejante exabrupto, ante la presencia de un presidente extranjero, sea quien sea -en este caso fue Sánchez- me parece un error magistral".

"Hay pocos casos, si uno los busca, de un error de este tipo", sostuvo Lohlé.; quien al mismo tiempo aseguró: "No solo hay que pedir disculpas a los pueblos mexicanos y brasileros, sino también al propio".

