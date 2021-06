El ex presidente Mauricio Macri le envió un mensaje al mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, para pedirle disculpas "en nombre del pueblo argentino" por dichos del jefe de Estado, Alberto Fernández.

Así lo confirmaron fuentes cercanas al líder del PRO y detallaron que las disculpas fueron enviadas a Bolsonaro y todo "el pueblo de Brasil".

De esta forma, Macri se sumó a la polémica que abrió ayer Alberto Fernández con una cita que hizo durante la visita del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Fernández pidió disculpas, pero las críticas se sucedieron a lo largo de toda la jornada y tuvo una réplica de parte del propio Bolsonaro.

El mensaje que envió Macri a Bolsonaro fue a través de su número personal por WhatsApp.

"Te quiero pedir disculpas en nombre del pueblo argentino y en nombre tuyo a todo el pueblo brasileño", señaló el referente de Juntos por el Cambio.

Para Macri, los dichos del Presidente pueden repercutir en la relación entre Argentina y Brasil, por lo que consideró pertinente como ex jefe de Estado enviarle un mensaje a Bolsonaro.

Durante la gestión de Juntos por el Cambio, Macri y el presidente de Brasil habían tenido una cordial relación, sin los cruces que la actual administración ha tenido con el gobierno del país vecino, con quien tiene diferencias ideológicas.