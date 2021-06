Jair Bolsonaro, REUTERS

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, comentó en tono de sorna una declaración del mandatario argentino, Alberto Fernández, y dijo que ni para él ni para el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, existen vacunas.





"El presidente de Argentina dijo que ellos vinieron de Europa y nosotros de la selva", indicó Bolsonaro, sobre una declaración que Fernández dio este miércoles en Buenos Aires.





"Recuerdo cuando (Hugo) Chávez murió y asumió Maduro, que decía que hablaba con pajaritos en los que había encarnado la figura de Chávez. Creo que para Maduro y Fernández no hay vacuna", declaró riendo el presidente brasileño a un pequeño grupo de seguidores, a las puertas de su residencia oficial en Brasilia.

Más serio, agregó que "como están grabando y esto va para fuera", quería comentar que intercambió mensajes este mismo jueves "con el ex presidente (Mauricio) Macri", cuyo frustrado intento de reelección apoyó de forma directa y personal en 2019.





"No tenemos ningún problema entre nosotros ni con el pueblo argentino. Rivalidad con Argentina solo en el fútbol", afirmó el líder de la ultraderecha brasileña.





La polémica la desató Fernández este miércoles, cuando en un acto público atribuyó erróneamente al escritor mexicano Octavio Paz una frase sobre el origen de los argentinos y los brasileños.

"Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos", dijo Fernández al parafrasear erróneamente al escritor mexicano en palabras que coinciden más con una canción del músico argentino Litto Nebbia.





Esa declaración generó una ola de críticas en la propia Argentina y Fernández pidió disculpas a través de su perfil en la red Twitter.





"Se afirmó más de una vez que 'los argentinos descendemos de los barcos'. En la primera mitad del Siglo XX recibimos a más de 5 millones de inmigrantes que convivieron con nuestros pueblos originarios. Es un orgullo nuestra diversidad", escribió intentando explicar su frase.





Sin embargo, Fernández añadió: "A nadie quise ofender, de todas formas, quien se haya sentido ofendido o invisibilizado, desde ya mis disculpas". EFE