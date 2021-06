Nicolás Orsini

El delantero de Lanús Nicolás Orsini será nuevo jugador de Boca tras llegar a un acuerdo entre los clubes para realizar la transferencia, pese a las diferencias económicas que existían en la negociación en los últimos días.

Finalmente, según señalaron fuentes dirigenciales del "Granate", Lanús vendería su 50 por ciento en 1.750.000 dólares y no entrarán jugadores de Boca en la operación, pese a la primera intención de incluir a Gonzalo Maroni y Agustín Obando.

De esta manera, el entrenador Miguel Ángel Russo tendrá el atacante que pedía tras las salidas de Carlos Tevez, Mauro Zárate y Franco Soldano, más allá de las declaraciones de ayer del presidente de Lanús, Nicolás Russo, quien había afirmado que el pase estaba "caído".

Por otra parte, el representante del delantero Jan Hurtado, Rodolfo Baque, aseguró que si el venezolano, que se encuentra a préstamo en el Bragantino de Brasil, tiene que volver a Boca, "le encantaría jugar" en el "Xeneize".

"Todavía no se sabe, Bragantino está analizando hacer uso de la opción de compra que tiene, así que hasta mitad de año no está definido. Si Bragantino no hace uso de la opción, Jan va a volver a Boca con mucho gusto", expresó Baque.

Y agregó: "Lo va a resolver antes del 30 de junio, la opción vence el 31 de julio. La opción es la misma por la que Boca lo compró a él, 5.500.000 de dólares".

Además, el agente manifestó: "La realidad es que es que él, como todas las personas que pasaron por el mundo Boca, con mucho gusto volvería, pero con muchísimo gusto. Ojo, también sabe que si lo compran tendrá que seguir en Brasil, Jan es un jugador que se adapta a las circunstancias. Si tiene que volver, le encantaría jugar en Boca".

"Yo creo que Boca hizo un gran negocio con Jan: tiene 21 años, le quedan cinco más de contrato con Boca, le ha hecho goles a San Lorenzo, a River y en Brasil. Tiene paso por dos tremendos torneos como son el fútbol argentino y el brasileño", enumeró el representante.

Por último, remarcó: "No hay nueves en el mundo, tenemos uno de 21 años que le pedimos que venga, juegue y haga goles. Cuando él llegó a Boca eran (Darío) Benedetto, (Ramón) Wanchope Abila y Hurtado para llevarlo de a poco. Se fue Benedetto y tuvo que ocupar un rol que él tenía pensado para el segundo semestre".