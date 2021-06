Protesta e incidentes en el Puente Pueyrredón, Canal 26.

Tensión entre manifestantes y Prefectura por un corte en Puente Pueyrredón, en el ingreso a la ciudad de Buenos Aires. Hubo empujones y gases lacrimógenos.

Un grupo de trabajadores tercerizados despedidos en plena pandemia de varias exigen su reincorporación inmediata y piden el regreso del IFE.

A su vez, agrupaciones sociales reclaman programas sociales y vacunas contra el coronavirus. Desde las organizaciones anunciaron que se movilizaran a a Plaza de Mayo desde las 13.

Noticias relacionadas

"Los sueldos están muy por debajo de la canasta familiar. No deja de aumentar todo y la precarización laboral crece en todos los ámbitos", indicaron los manifestantes a Canal 26.

Efectivos de Prefectura intentaron evitar que los manifestantes se subieran al puente, pero finalmente lo lograron cortando totalmente el tránsito hacia la ciudad de Buenos Aires, mientras que permanece un carril abierto mano a provincia.

También participan de la protesta integrantes del Polo Obrero y trabajadores despedidos de varias empresas.