Marcelo Tinelli y Soledad Aquino, NA.

Luego de más de dos meses de internación por una hemorragia digestiva y úlcera de duodeno, Soledad Aquino recibió el trasplante de hígado que tanto estaba esperando. La cirugía se realizó el jueves 10 por la tarde en la Clínica La Trinidad de Palermo y esa misma noche Marcelo Tinelli habló sobre la salud de su mujer en "ShowMatch".

“Le quiero mandar un beso a mis dos hijas. La verdad es que Sole, mi ex, está atravesando un momento muy difícil. Hoy ya salió la noticia así que quiero decir que ha logrado el trasplante que tanto esperaba. Está saliendo de un trasplante, con todo lo que eso significa”, manifestó el conductor y contó que acompañó a su hija Candelaria en todo momento y que Micaela, que estaba de vacaciones en Disney junto a su novio, el futbolista Lisandro López, enseguida sacó un pasaje para regresar al país y estar presente en la recuperación de su madre.

"Estuvimos toda la tarde en un momento muy difícil como es trasplantar un órgano y que sea compatible con el cuerpo de una persona. Gracias a Dios, salió todo bien, así que gracias a los médicos", añadió el animador. Y concluyó, visiblemente conmovido: "Fue un día bastante difícil para todos nosotros. En un momento, no sabía si venía o no venía, pero acá estoy. Así que este programa se lo quiero dedicar a mis dos hijas, a Mica y a Cande. Y fundamentalmente a Sole que la está luchando como una guerrera, como siempre. Gracias".

A fines de abril, cuando se dio a conocer que Aquino necesitaba un trasplante, Candelaria explicó por qué ni ella ni su hermana podían ser las donantes. "Les cuento que mi mamá necesita el órgano entero, tanto Mica como yo fuimos las primeras en ofrecer ser donantes. Pero no es el caso de ella. Gracias a todos. Me genera emoción leerlos”, explicó en sus redes sociales, ante varios mensajes de sus seguidores. Mientras que Micaela hizo un fuerte descargo al recibir críticas de sus seguidores por no hablar públicamente de su mamá.

"¡Es increíble como les falta empatía y respeto a tantas personas! Sobre todo con temas vinculados a la salud. Mi mamá está bien, gracias. Y si no muestro cosas en mis redes o no hablo del tema es justamente porque las redes sociales no son la realidad. Son solo eso, redes", escribió la empresaria de la moda. Y agregó: "Yo no muestro lo que hago o no les cuento lo que siento 24/7. Es parte de la vida privada e íntima de uno. Yo elijo qué quiero compartir y qué no. Sepan respetar, simple. Más amor, más respeto más empatía".