Germán Martitegui y Claudia Fontán, MasterChef, NA.

A diez días de la polémica que protagonizó Claudia Fontán en "MasterChef Celebrity" al levantar comida del piso y presentársela al jurado, Germán Martitegui todavía no le perdona su grave error. Y en el "Jueves de última estrella" se mostró muy crítico con el comportamiento de la actriz en la cocina, sobre todo por cómo se maneja con sus compañeros.

Los participantes debían trabajar en equipo y presentar platos idénticos que serían juzgados individualmente. Sol Pérez tomó la posta como capitana convenció al resto de preparar un ojo de bife, con un croute de chorizo, acompañado por un puré de papas y por iniciativa de "La Gunda", sumaron endivias braseadas.

Cuando la actriz presentó su plato, Martitegui la acusó de ser mala compañera por no haberle pasado a Sol, Gastón Dalmau, Candela Vetrano, María O'Donnell y Georgina Barbarossa los trucos para lograr buenos sabores. "Si sos la 'madre' de la endivia tendrías que haber transmitido el conocimiento, La tuya está glaseada, tiene como azúcar... estuviste media canuta con la información", señaló el reconocido cocinero. Mientras que "La Gunda" intentó buscar el apoyo de sus compañeros y, en diálogo con la producción del programa, aclaró: "Si hay algo que no soy es canuta".

Noticias relacionadas

Pero eso no fue todo, minutos más tarde, cuando Sol presentó su plato, dijo que siguió indicaciones de algunos participantes para cocinar, pero cuando "Tegui" le preguntó quién la había asesorado no quiso dar nombres. "No importa, me hago cargo de mi carne y de mis errores", manifestó la modelo.

"Entonces, vos ibas por el barranco siguiendo indicaciones de 'La Gunda'. No son una mafia que tienen que defenderse entre ustedes. Está todo grabado, 'Gunda', vos ya lo sabés", insistió el cocinero, haciendo referencia a la sanción que recibió la actriz porque fue captada por las cámaras mientras juntaba parte de su preparación del suelo. Y Fontán rápidamente salió al cruce: "Tratamos de hacer lo mejor entre todos. íbamos ayudándonos. No era que yo dirigía todo. En un momento, Sol quería hacerse cargo de todo".

Como si fuera poco, en la última gala de eliminación, usuarios de las redes sociales señalaron que Fontán reincidió en levantar comida del piso. Mientras Del Moro anunciaba que quedaban pocos segundos para terminar el desafío, la actriz se apuró para emplatar su preparación y parte de la comida cayó. Pero como nadie le llamó la atención, rápidamente se agachó y la levantó como si nada hubiera pasado. Sin embargo, en las imágenes que salieron al aire no se puede apreciar si finalmente le presentó al jurado los alimentos que habían estado en el suelo o simplemente los descartó.