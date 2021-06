Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba

Pese a no recibir a la Copa América, el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba se muestra de gala a la espera de que la pelota vuelva a rodar en nuestro fútbol.

Luego de las remodelaciones y de las mejoras en la iluminación, el estadio mundialista de La Docta exhibe un estilo europeo, digno de los mejores estadios del mundo.

Your browser does not support the video element.

A la hora de hablar de las mejoras lumínicas, se trata de 252 luces LED, que se colocaron en las cuatro torres de iluminación y sobre los techos de ambas plateas.

Noticias relacionadas

Este innovador sistema de iluminación se ajusta con los estándares internacionales de televisación en alta definición (HD), superando los requisitos mínimos de 1300 lux de iluminancias verticales.

Your browser does not support the video element.

Además, se colocaron nuevas pantallas LED sobre las populares Willington y Artime, del doble de tamaño que las anteriores, entre otras mejoras generales.

Desde la Copa América realizada en nuestro país en el 2011, el estadio de la capital cordobes se muestra como uno de los mejores del país y del continente, con buena vista de todos los sectores y las comodidades para disfrutar un buen espectáculo.