Rubén Rézola - Juegos Olímpicos Tokio 2020 - Canotaje

En una nómina en la que sólo figuraba Agustín Vernice, el canotaje argentino sumó un nuevo nombre a la delegación que viajará a Tokio a disputar los Juegos Olímpicos 2020.

Se trata de Rubén Rézola, un viejo conocido del olimpismo, que debió superar varios obstáculos para llegar a la gran cita del deporte. En el marco de su preparación para competir en la modalidad K1200, habló con Diario 26.

Entrenar con un simulador e instalar un gimnasio en su casa fueron algunas de las cuestiones que debió atravesar el palista santafesino en un año marcado por el coronavirus. De esto nos habla en el inicio de la charla: “Fue un proceso muy largo hasta que se aprobó todo y pudimos competir en las Copas del Mundo en el exterior. El año pasado estuve bastante tiempo entrenando con el simulador, que la verdad me vino muy bien, para estar desconectado de las concentraciones y prácticamente me lo tomé como unas vacaciones. Fui paso a paso, mejorando y tratando de adaptarme a la situación. Traté de superar todas las adversidades que me tocaron en 2020 y a principios de este año también. Pero siempre con el objetivo puesto en la cabeza”.

El boleto a Tokio lo obtuvo de una manera muy particular, en la que debió vencer en un “mano a mano” al rosarino Ezequiel Di Giácomo en las aguas de Szeged, en Hungría. “Se dio porque Ezequiel tenía ventaja deportiva luego de ganar el selectivo en Argentina en febrero. A menos que yo ganara una medalla en la Copa del Mundo, el duelo se terminaba ahí. Yo sí o sí tenía que ganar en el Mundial para poder acceder a un repechaje. Así fue y por eso tuvimos una final a todo o nada. Fueron días duros, ya que uno tiene que competir con un compañero, pero en un determinado momento, pasa a ser pura y exclusivamente competitividad”.

“Siempre quise clasificar cerca de la competencia, era una corazonada que tenía desde que terminaron los Juegos de Río. A veces, la motivación no dura mucho tiempo y creo que ahora, que estoy a semanas del inicio, lo tengo que aprovechar y poder elevar el nivel para estar a la altura del evento. Creo que es algo positivo, más allá de las presiones y de la urgencia de clasificar en última instancia”, completó el representante del Club Náutico El Quillá.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rubén Rézola (@rubenrezola)

En cuanto a la importancia de las competencias previas, en un año marcado por las suspensiones y el coronavirus, el ganador de la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de 2019 aseguró: “Llegar en buen estado físico y en una buena forma es importantísimo. Y poder competir, con la situación que vivimos, es una descarga importante para poder sentirse bien y seguro. Es necesario sacarse la tensión de las primeras largadas para que todo fluya después”.

El doble atleta olímpico analiza lo que puede sumar a esta nueva experiencia luego de dar el presente en Londres 2012 y Río 2016: “Creo que, sin darme cuenta y con el paso del tiempo, he logrado tener experiencias a nivel internacional y aprendí que siempre, estando tranquilo, salen las mejores oportunidades”.

A la hora de hablar de sus expectativas en la gran cita del deporte, que se llevará a cabo en la capital de Japón, el medallista de oro en los Juegos Panamericanos del 2015 aseguró: “Principalmente, mi idea es volver a estar en una final olímpica y es para lo que trabajo día a día”.

Para cerrar una charla marcada por el espíritu olímpico, Rézola cuenta lo que significa llevar los colores de Argentina en una competencia internacional: “Es un orgullo enorme representar al país, ser argentino y poder transmitir pasión por mi deporte, que creo que es lo que mejor hago. Todos los deportistas nacionales tenemos un plus al representar a la Argentina en un Juego Olímpico y estoy orgulloso de llevar la celeste y blanca”.

*Por Matías Greisert

Tw: @MatiasGreisert