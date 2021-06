Fabiola Yañez

Cada 12 de junio se celebra el Día Internacional de la Erradicación del Trabajo Infantil y la Primera Dama, Fabiola Yañez, envía un mensaje de concientización junto a importantes personalidades del espectáculo, la cultura y el deporte:



Tini Stoessel

Angel Correa

Luisana y Darío Lopilato

Giovani Lo Celso

Chechu Bonelli

Guillermina Valdés

Jey Mammon

Mariano Martinez

Majo Martino

Rodrigo De Paul

Topa

Javier “Pupi” Zanetti

Adrián Pallares

Sol Estevanez

Eduardo “Toto” Salvio

Rodrigo Lussich

Juan Sebastian Veron

Gabriel Corrado

Nicolas Otamendi

Zaira Nara

Todos y todas formaron parte de un video, donde a través de diferentes afirmaciones, se hace alusión a la problemática de los infantes en el ámbito laboral.

UNICEF considera que unos 160 millones de niños de entre 5 y 14 años, son víctimas del trabajo infantil. Millones de niños en todo el mundo se dedican a algún tipo de trabajo peligroso o en el que son explotados.

En Argentina se considera trabajo infantil a toda actividad económica y/o estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por niñas y niños, por debajo de la edad mínima de admisión al empleo o trabajo (16 años).

El trabajo infantil como vulneración de derechos, resta oportunidades y afecta el derecho a la salud, a la educación, a la recreación, al descanso, a la realización de actividades culturales; en definitiva, compromete el desarrollo pleno e integral de la infancia.

La Primera Dama, tiene a la problemática de la niñez, como prioritaria en su agenda y particularmente en este tema considera que “Todos los niños y niñas tienen derecho a una infancia feliz, en la que puedan sentirse protegidos y acompañados. Si se cansan que solo sea de jugar”