Descompensación de Christian Eriksen, REUTERS.

El mediocampista danés Christian Eriksen se desplomó en el campo de juego durante el partido entre Dinamarca y Finlandia, que igualaban sin goles, y trataron de reanimarlo con RCP, por lo que el cotejo fue suspendido.



El futbolista se desplomó solo, a los 41 minutos del primer tiempo del partido que juegan Dinamarca y Finlandia por la primera fecha del grupo B de la Eurocopa, en la ciudad de Copenhague.

Los paramédicos ingresaron al campo de juego, ante el desesperado pedido de asistencia tanto por parte de los compañeros de Eriksen como de los rivales.

Durante 10 minutos estuvieron reanimando al jugador en pleno campo de juego, hasta que los especialistas lo retiraron - acompañado por sus compañeros- a la zona de vestuarios.



La Federación danesa de fútbol explicó que "el partido contra Finlandia se jugará esta noche. Esto sucede después de que los jugadores hayan confirmado que Christian está bien. El partido se reanuda a las 20:30".

Eriksen, de 29 años, milita en el Inter de Italia, con el que se consagró campeón de la última temporada junto al argentino Lautaro Martínez.