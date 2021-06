Christian Eriksen, Eurocopa, Reuters.

Christian Eriksen, jugador danés que se desvaneció repentinamente en mitad del partido de la Eurocopa Dinamarca-Finlandia, "ha sido trasladado al hospital y se ha estabilizado", informó la UEFA en su cuenta oficial de Twitter.

Following the medical emergency involving Denmark's player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.



The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.