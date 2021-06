Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez, futbolistas, NA.

*Por Nicolás Venier.

Los dos jugadores del seleccionado argentino, tienen la posibilidad de cambiar su rumbo una vez finalizada la Copa América. El del Inter suena nuevamente en Barcelona, mientras que el de Udinese fue sondeado de España e Inglaterra.

Ambos jugadores ya tienen un lugar en el 11 inicial de Lionel Scaloni en la selección nacional, pero también, vienen de una gran temporada en la Serie A de Italia. Por el lado del delantero, se coronó campeón con el Inter, y fue uno de los goleadores del equipo. El mediocampista, en cambio, es el capitán y la figura de su equipo, y considera que es el momento adecuado para dar el salto a un club de élite.

En primer lugar, Lautaro Martínez, que convirtió 17 goles en la última temporada en la Serie A siendo el segundo goleador del equipo detrás de Lukaku, ya estuvo cerca en el último mercado de pases del Barcelona. Pero la situación económica del conjunto blaugrana impidió que el traspaso pueda efectuarse. Ahora se dio vuelta la historia, y es el equipo italiano el que necesita vender. Por ello, el cuadro catalán está dispuesto a comprar al argentino por una cifra cercana a los 55/60 millones de euros, y sumarle al lateral brasileño Emerson en la transferencia.

Por otra parte, la ventana de Rodrigo De Paul parece más amplia, pese a que desde el club aseguraron que NO lo venden por menos de 40 millones de euros. En 184 partidos jugados con la camiseta del Bianconeri anotó 35 goles y brindó 36 asistencias. Inter y Milan ya habían puesto las fichas en el mediocampista de la Selección Argentina. Lo propio había hecho el Leeds de Marcelo Bielsa, quién volvió a mostrar interés. Pero la posibilidad más cercana está en España, precisamente en el Atlético Madrid, campeón vigente de LaLiga. Hasta el momento no hubo una oferta formal, pero sí hay una clara intención por parte del Cholo Simeone y compañía en contar con el ex futbolista de Racing y Valencia.

Ambos se encuentran bajo las órdenes de Lionel Scaloni en el combinado nacional, pero luego de la Copa América, el futuro podría cambiar para los dos jugadores que debutaron con la camiseta de Racing y que hoy brillan juntos con otra celeste y blanca, con la que sueñan con levantar el título el próximo 10 de julio en el Maracaná.