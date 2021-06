Brasil vs. Venezuela, Copa América. Foto: Reuters.

Brasil controló el encuentro de principio a fin y abrió esta tarde la Copa América con un contundente 3 a 0 sobre una disminuida Venezuela, en un partido disputado en el estadio "Mané Garrincha" de Brasilia, por la primera fecha del Grupo B del certamen.

El defensor Marquinhos abrió la cuenta para el elenco dirigido por Tite, a los 22 minutos del primer tiempo, mientras que Neymar, de penal, y Gabriel Barbosa, a los 18 y 43 del segundo tiempo, respectivamente, rubricaron la goleada.

La Selección "vinotinto" llegó a esta instancia complicada por un brote de coronavirus que la obligó a convocar de urgencia a 15 futbolistas del ámbito local.

De esta manera, el entrenador José Penseiro tuvo que improvisar una formación que ya había perdido a otras figuras por lesiones.

A los locales le costó más de la cuenta en la primera etapa, pero el la segunda mitad apretaron el acelerado y fueron más contundentes. Comienzo auspicioso para Brasil en el torneo continental.

Your browser does not support the video element.

Mirá el 1-0 de Brasil. Video: gentileza Directv Sports.

Your browser does not support the video element.

El 2-0 tras penal pateado por Neymar Jr. Video: gentileza SBT.

Your browser does not support the video element.

El toque final, para el 3-0 de Brasil sobre Venezuela. Video: gentileza TLT.

Partido inicial de la Copa América en Brasil. Foto: Reuters.

Ataque de Brasil. Foto: Reuters.



Festejo de Brasil. Foto: Reuters.