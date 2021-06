Diego Graieb, y su experiencia conmovedora. Canal 26.

El dramático caso de Christian Eriksen, tiene conmovido al mundo futbolístico. El mediocampista danés se desplomó en el campo de juego durante el partido entre Dinamarca y Finlandia, que igualaban sin goles, y trataron de reanimarlo con RCP, por lo que el cotejo fue suspendido.





El futbolista se desplomó solo, a los 41 minutos del primer tiempo del partido que juegan Dinamarca y Finlandia por la primera fecha del grupo B de la Eurocopa, en la ciudad de Copenhague.

Con este marco, es que CANAL 26 habló en ENTREVISTA EXCLUSIVA en el programa "Fútbol sin manchas" (conducido por Gabriel Anello) con Diego Graieb, el jugador cordobés ex Talleres que perdió el conocimiento luego den choque de cabezas y enmudeció al estadio de Huracán el 30 de octubre de 1999.

La tremenda imagen quedó grabada en la retina y en la memoria de todos. Graieb sufrió un paro cardiorrespiratorio en el partido que Huracán le ganó por 2 a 1 a Banfield en la B Nacional. Graieb permaneció durante varios segundos con corazón detenido dentro de de la cancha tras chocar su cabeza con la de Cristian Ruffini, el volante que supo jugar en Belgrano.

"Dos días antes del partido, tuve un sueño. Se me apareció la Virgen y desplegaba un pergamino en donde escribía letras que yo no comprendía. Se lo comenté esa noche a mi esposa", comenzó Graieb.

Y continuaba: "Si bien es difícil de explicar, yo pude experimentar ese "túnel" del que siempre se habla en momentos de la muerte. También recuerdo el olor a rosas, y recuerdo se me apareció mi hermano (que estaba jugando el partido) y me decía que no me vaya, que no lo deje solo".

"Tuve la sensación de estar muerto. Ese golpe marcó mi vida", recordó Graieb en CANAL 26.

Así mismo destacó: "En mi caso, fue un traumatismo, pero Eriksen cae solo y se harán los análisis correspondientes para que pueda seguir su carrera".

Finalmente, sentenció: "Eriksen puede tener un problema cardíaco".

El relato de Diego Graeib en Canal 26.