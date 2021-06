Nuevo escenario político: Elisa Carrió celebró que la UCR haya sumado a Facundo Manes

"Me alegra mucho que la UCR incorpore a Facundo Manes y ojalá acepte ser candidato", publicó en redes sociales la ex diputada y dirigente de la Coalición Cívica-ARI. El presidente del radicalismo, Alfredo Cornejo, remarcó que quien podría aparecer como candidato en la interna de Juntos por el Cambio podría ser alguien que "no tiene trayectoria política muy definida, pero tiene ideas muy claras".