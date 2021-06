Lionel Messi y Gary Medel. Fotos: NA.

La Selección argentina busca este lunes comenzar con un triunfo su camino en la Copa América cuando se enfrente a Chile en Río de Janeiro en el marco de la primera fecha del Grupo A del certamen que se lleva a cabo en Brasil.

El encuentro se disputa desde las 18:00 horas en el estadio Nilton Santos de la mencionada ciudad brasileña, contará con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, quien estará asistido por los jueces de línea Alexander Guzmán y Jhon León, y será televisado en directo por la TV Pública y por la señal deportiva de cable TyC Sports. El elenco nacional es el segundo mayor ganador en la historia del torneo, pero acumula 28 años sin ser campeón de la Copa América, campeonato en el cual llegó a cuatro finales desde el último título en 1993.

En 2004 y 2007, se le escapó la gloria en manos de Brasil, mientras que en 2015 y 2016, el subcampeonato tuvo lugar frente a Chile, las dos veces en la tanda de penales tras sendas igualdades sin goles. Ambos equipos vienen de enfrentarse en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Catar 2022 en un partido en el cual igualaron 1 a 1 en Santiago del Estero. El entrenador Lionel Scaloni no confirmó aún el equipo, pero se estima que mantendrá a Emiliano Martínez en el arco y haría un solo cambio con respecto a la formación que empezó jugando frente a Colombia debido a que no llegó a recuperarse de su lesión el defensor Cristian Romero, quien padece una sobrecarga muscular en la cara posterior del muslo de la pierna izquierda.

En ese lugar el que tiene grandes chances de ingresar es Lucas Martínez Quarta, mientras que el técnico también podría colocar el lateral izquierdo a Nicolás Tagliafico y relegar a Marcos Acuña al banco de relevos.

La Selección de Chile no tendrá en el once titular al futbolista Alexis Sánchez, una de sus figuras, debido a que sufrió una dolencia muscular y no solo se perderá este encuentro sino que quedó descartado de la fase de grupos de la competencia. En el encuentro por las Eliminatorias Sudamericanas, el técnico Martín Lasarte no pudo contar con el mediocampista Arturo Vidal debido a que dio positivo en coronavirus y todavía no dio a conocer si el jugador podrá estar presente. Lasarte cuenta con parte del plantel que fue bicampeón en 2015 y 2016 para lograr el nuevo objetivo en Brasil y el entrenador no confirmó quién acompañará a Eduardo Vargas en la zona de ataque.

Las siguientes son las probables formaciones de los equipos y otros detalles del partido:

Copa América.

Grupo A-Fecha 1.

Argentina Chile.

Estadio: Nilton Santos (Río de Janeiro).

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia) .

Hora de inicio: 18:00 - TV: Pública y TyC Sports .

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Francisco Sierralta, Guillermo Maripán, Eugenio Mena, Charles Aránguiz, Erick Pulgar, Gary Medel, Jean Meneses; César Pinares o Ben Brereton y Eduardo Vargas. DT: Martín Lasarte.