Los youtubers detenidos participaban de un reality show.

13 youtubers fueron detenidos en la ciudad de Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, por violar las restricciones sanitarias. El delito para el que se prevén penas de entre seis meses y dos años de prisión.

El hecho ocurrió en la noche del sábado, cuando luego de un allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio Villa del Lago.

Allí se encontraban 13 personas alojadas que participaban de un reality show a través de las redes sociales. Todos los participantes fueron detenidos y liberados pocas horas después.

Entre los imputados se encuentra Christian Manzanelli, abogado y manager, y algunos personajes conocidos como "La Chabona", "Kiko" (que se popularizó con su grito "Vamos Newell's"), y el "Joker argentino".

También fue imputado Roberto Tegano, conocido empresario inmobiliario y propietario de la vivienda.

En tanto, en la ciudad de Córdoba se desarticularon 169 reuniones sociales no autorizadas en distintos barrios, donde se labraron las correspondientes actas en las que fueron notificados los propietarios.

El sábado por la tarde, la policía clausuró un bar en pleno centro de la capital cordobesa en el que el cantante cuartetero Damián Córdoba estaba brindando un show en el que, además, no se respetaban ni siquiera el distanciamiento social ni la utilización de tapabocas.

En la provincia de Córdoba rigen restricciones hasta el próximo viernes que prohíben todo tipo de reunión social o familiar, tanto en lugares públicos como privados.

El Gobierno local dispuso también otra serie de medidas para intentar contener los casos de coronavirus, que continúan con un elevado incremento diario y con un sistema sanitario cerca del colapso con más de 86% de camas críticas ocupadas.

Este domingo, con 1.555 casos confirmados, Córdoba fue la segunda provincia con más contagios informados, tan solo por detrás de la Provincia de Buenos Aires.