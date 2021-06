Nicolás Trotta, por vuelta a las clases presenciales: será "respetando los marcos epidemiológicos aprobados"

El ministro de Educación de la Nación habló sobre el regreso de la presencialidad. Remarcó los índices que se establecieron para habilitar o no ese retorno, porque según apuntó "no pueden existir 24 políticas sanitarias epidemiológicas en la Argentina". También cuestionó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por "no asumir las medidas necesarias" para restringir la circulación.