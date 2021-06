Imágenes tomadas por vecinos de la zona.

Al menos 21 personas resultaron heridas este lunes luego de una explosión y un incendio sucedido en una estación de servicio en la región rusa de Novosibirsk, en Rusia.

Medios rusos indican que el incidente se habría originado por la explosión de un tanque lleno de combustible.

En videos publicados en redes sociales se puede obvservar como las llamas de golpe se levantan a una velocidad feroz, y a continuación se genera una nube de humo negra que se levanta hacia el cielo.

El incendio, que cubrió una superficie de 800 metros cuadrados, ya fue extinguido. Según las autoridades, se inició una investigación criminal.