Desde este lunes 14 de junio, los shoppings de la Ciudad de Buenos Aires han reabierto sus puertas nuevamente con medidas de seguridad sanitaria y aforo máximo. Todo en el marco de las nuevas medidas dispuestas por el Gobierno porteño como prevención contra el avance de la segunda ola de coronavirus.

"Es con gran alegría que hoy reabrimos las puertas de nuestros centros comerciales de CABA", ha manifestado el Grupo Irsa en un comunicado oficial.

Distrito Arcos, en el barrio de Palermo, ya venía funcionando en el último tiempo por que los locales dan frente a un espacio abierto. Soleil Premium Outlet, en San Isidro, también se encontraba abierto de manera limitada y con protocolos estrictos de aforo y profilaxis; y el Alto Avellaneda, igualmente bonaerense, reabrió el sábado.

Este lunes, CANAL 26 estuvo en el Abasto Shopping.

Los horarios de funcionamiento de los diferentes centros comerciales de la Ciudad de Buenos Aires son: Alto Palermo, de 10 a 20 horas, Abasto Shopping, de 12 a 20; DOT Baires Shopping, de 12 a 20; Patio Bullrich, de 10 a 19; Alcorta Shopping, de 10 a 19 horas; y en todos los casos gastronomía de 10 a 23, sólo para llevar o para delivery.

Entre tanto, la empresa Irsa también precisó que en todos los casos "aplicaremos las medidas de seguridad sanitaria y aforos máximos que veníamos poniendo en práctica desde octubre". El grupo empresarial enumeró: toma de temperatura, uso obligatorio de barbijo, alcohol en todos los espacios comunes, cartelería indicando el número máximo de clientes que pueden permanecer en cada local; y limpieza y desinfección permanentes en áreas de roce comunes.

Los shoppings reabrieron en la Ciudad de Buenos Aires. Canal 26.