Cristina Kirchner. Foto: captura video Gobierno de Provincia.

Este lunes 14 de junio de 2021, pasado el mediodía, Cristina Fernández de Kirchner -Vice presidenta de la Nación- estuvo junto a Axel Kicillof -Gobernador de la Provincia de Buenos Aires- inaugurando las obras de ampliación del Hospital de Niños “Sor María Ludovica”, en la localidad bonaerense de La Plata.

“Esta obra se planteó en el 2010, pero en agosto de 2019 se paralizó", sostuvo el gobernador bonaerense.

Con este marco, la exmandataria sostuvo que "hay cosas que no son objeto de discusión. No podemos discutir si la tierra es redonda o plana" haciendo mención a divergencias sin sentido en el duro contexto de pandemia que atraviesa la Argentina.

Noticias relacionadas

Así, reclamó Cristina Fernández de Kirchner: "Dejemos la vacuna afuera de la disputa política y contribuyamos a que no haya tantos contagios y a que la gente quiera vacunarse".

En el mismo sentido, enfatizó la Vice presidenta de la Nación en La Plata: "Debería haber un acuerdo tácito en la sociedad: hacerle caso a los médicos. Dicen lo que hay que hacer. No pongamos en duda la palabra de los médicos".

Finalmente, dijo: "No pongamos en duda las vacunas. No pongamos en duda la ciencia. Esto no puede ser un campo de disputa política".

"Vamos a salir con la vacuna, vamos a volver a ser felices", pronosticó la vicepresidenta y consideró necesario que la dirigencia "discuta las cuestiones verdaderamente importantes" para la sociedad, al encabezar un acto en La Plata.

Your browser does not support the video element.

Las palabras de Cristina Fernández de Kirchner.