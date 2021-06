Damián Córdoba

El cantante cuartetero Damián Córdoba será imputado por la Justicia de la provincia mediterránea, tras brindar un recital en un bar en el que se violaron las restricciones imperantes en una de las zonas más complicadas por la pandemia de coronavirus.

Además del artista, también serán acusados los dueños del local Visionaire Ruin Bar, situado en Ambrosio Olmos 530, en la ciudad de Córdoba.

El sábado pasado, el cantante actuó al aire libre ante una importante cantidad de personas que bailaron y también entonaron las pegadizas melodías sin respetar el distanciamiento, muchos de ellos sin barbijos y subieron las imágenes a redes sociales.

Noticias relacionadas

El fiscal Carlos Cornejo inició una causa de oficio en la que además de Córdoba y los dueños del local, podría ser imputados clientes que participaron de la fiesta.

Cornejo, en declaraciones publicadas por el sitio de Cadena 3, sostuvo que Córdoba será citado a declarar y que los videos no tienen validez legal por sí solos. “El objetivo será establecer si se violaron las medidas sanitarias, y la investigación será llevada a cabo tanto por la Policía como por la Municipalidad", expresó.

Por su parte, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de la capital, Miguel Siciliano, adelantó que el fiscal Cornejo va a “responsabilizar a todas y cada una de las personas que se puedan identificar en los videos”. “Si nos seguimos juntando, si salimos a bailar, si no usamos barbijo, después no podemos pedirle al Estado que nos cuide, que nos proteja", indicó el funcionario.

En tanto, Córdoba, por medio de un video difundido por allegados, se mostró arrepentido por su actitud y se excusó al señalar que "pudo más el impulso" cuando fue invitado a cantar en el escenario. Contó que acudió al local a almorzar, después de ser invitado por el dueño del local por un mensaje.

"Me siento a almorzar y, mientras comíamos, un DJ estaba poniendo música. Después que terminamos de almorzar, subieron dos chicas para cantar. En ese momento, se me acerca uno de los dueños y me dice si quería cantar. Le respondí que no, que estaba tranquilo, que había venido a almorzar y que le agradecía”, relató.

"Cando subí, comencé a cantar y la gente estaba tranquila, cada uno en su lugar. En un momento determinado, comencé a ver que algunos se empezaban a levantar y me dije por dentro: 'Esto no está bien'. Decidí bajarme e irme. Eso fue todo”, continuó. En el video también aclaró que no es el dueño del bar y que "no hubo contratación alguna".

"Les pido disculpas. Estoy muy arrepentido por lo que pasó y quiero agradecerles a todos infinitamente por el aguante que me hacen siempre”, expresó por último.