Christian Eriksen desde el hospital.

El mediocampista danés Christian Eriksen confió hoy que está "bien, dadas las circunstancias", en su primer mensaje público luego del colapso cardíaco que sufrió el sábado durante su estreno en la Eurocopa, que paralizó al deporte mundial.

Eriksen permanecía internado en un hospital de Copenhague, capital danesa y sede del encuentro ante Finlandia, porque los médicos aún no pueden determinar qué causó su repentina caída y pérdida de pulso, que obligó a practicarle maniobras manuales de RCP y electroshock.

"Todavía tengo que pasar por algunos exámenes en el hospital, pero me siento bien", resumió Eriksen, de 29 años, en un mensaje en su cuenta oficial de Instagram, que recibió millones de likes y comentarios rápidamente este martes a primera hora. "Muchas gracias por sus dulces e increíbles saludos y mensajes de todo el mundo. Significa mucho para mí y mi familia", completó el futbolista del Inter de Italia, que está acompañado por su esposa y sus padres. Asimismo, le envió un mensaje a sus compañeros de la Selección danesa, que deben recuperarse no solo del golpe de perder a su principal futbolista, sino también de la derrota ante Finlandia el sábado por 1-0.

"Ahora alentaré a los chicos de Dinamarca en los próximos partidos. ¡Jueguen por Dinamarca!", lanzó Eriksen. La evolución favorable del futbolista de Dinamarca Christian Eriksen se mantenía, aunque permanecerá internado para exámenes complementarios, mientras estaba "de buen humor" y rodeado de su familia. Así lo informó su representante Martin Schoots, que detalló que el alta de internación podría darse entre martes y miércoles, mientras aún los médicos intentan "entender qué pasó" cuando se desplomó a los 41 minutos del primer tiempo, el pasado sábado.

En declaraciones publicadas por el diario italiano La Gazzetta dello Sport, Schoots explicó que el futbolista del Inter "está de buen humor, acompañado de su mujer y sus padres" y "conmovido" por los mensajes de apoyo que recibió desde todos los ámbitos. "La mitad del planeta contactó con nosotros, todo el mundo se preocupó. Quedó especialmente conmovido por los llegados del mundo del Inter; no sólo de sus compañeros, con los que habló en un chat, sino de los aficionados. Christian no se rinde, él y su familia dan las gracias al mundo entero", resumió el agente del futbolista.

Eriksen, de 29 años y que se consagró campeón de la última temporada junto al argentino Lautaro Martínez en la Serie A italiana, se desmayó en el minuto 41 del primer tiempo del partido entre Dinamarca y Finlandia. Todo sucedió cuando su compañero sacó un lateral, Eriksen se lo devolvió e inmediatamente se cayó al piso sin que nadie le hiciera nada y quedó inmóvil ahí.

Rápidamente los compañeros y los propios rivales, incluso el árbitro, alertaron a los médicos daneses, pero también a los paramédicos y le realizaron tareas de reanimación. Los compañeros de Eriksen rodearon el lugar en donde estaba tirado en el piso y los médicos comenzaron a atender la emergencia, al tiempo que la esposa del jugador ingresó al campo de juego y fue contenida por el capitán Simón Kjaer y el arquero Kasper Schmeichel.

Fueron más de 10 minutos de máxima zozobra en el estadio, con los espectadores pendientes de lo que sucedía con la salud del habilidoso jugador del Inter de Italia. Los futbolistas se retiraron del campo de juego, primero los de Finlandia, y luego los de Dinamarca, rodeando a la camilla en la que Eriksen -ya algo repuesto- fue sacado hacia los vestuarios.

La UEFA en un principio anunció que el partido estaba suspendido, pero luego de saberse que Eriksen estaba recuperado, los futbolistas de ambas selecciones accedieron a completar el partido, que ganó Finlandia 1-0. "De momento no tenemos explicación. Es una de las razones por las que sigue hospitalizado", admitió el domingo el médico del seleccionado danés, Morten Boesen.

Por su parte, el médico de su ex club Tottenham de Inglaterra, Sanjay Sharma, señaló que el danés "murió por unos minutos" y dijo que no se sabe "si volverá a jugar al fútbol".

"No sé si volverá a jugar al fútbol. Con franqueza, murió (el sábado), aunque fuese por unos minutos, pero murió. ¿Un profesional médico le permitiría morir de nuevo? La respuesta es no. La buena noticia es que vivirá, la mala noticia es que está llegando al final de su carrera", expresó.