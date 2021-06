Femicidio en Villa Luzuriaga, captura video.

Una mujer fue asesinada en una vivienda ubicada en la localidad de Villa Luzuriaga, partido de La Matanza, y los vecinos fueron alertados por el relato del hijo de la víctima, de 5 años informaron hoy fuentes policiales y judiciales. En las últimas horas se conoció el video que muestra los último momentos de la mujer con vida.





El hecho ocurrió el lunes, en una casa ubicada en calles Remedios de Escalada y Camino de Cintura de la mencionada localidad, donde los efectivos se dirigieron, a raíz de un llamado 911, y hallaron el cuerpo, sin signos vitales, de una mujer atacada a golpes.





Según las fuentes, al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a un vecino, identificado como Luis Alberto Bocetto, quien refirió que halló a un menor de edad en la vía publica que, momentos antes, dijo que su mamá de nombre “Gloria” fue golpeada por un hombre.

En el video se la ve a la mujer caminando de la mano de su pequeño hijo y un hombre hacia una dirección desconocida. Al momento poco se sabe de los detalles del hecho pero los investigadores suponen que se dirigían a un lugar cercano a donde fue asesinada.



Momentos después, los policías hallaron en el interior de la vivienda el cuerpo semidesnudo de una mujer que presentaba golpes en la cabeza y, aparentemente, heridas de arma blanca.





Según informaron las fuentes, los efectivos solicitaron la presencia del servicio de ambulancia y dieron conocimiento del hecho a la comisaría de jurisdicción.





En tanto, vecinos y familiares habían cortado camino de cintura en reclamo de justicia, detallaron las fuentes.





En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI), a cargo de Gastón Duplaa, quien trabaja en la escena del crimen.