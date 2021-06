El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile, Pablo Milad, afirmó que desconocía el tuit que desde la cuenta oficial de la Selección chilena se hizo sobre Argentina, y aclaró que la entidad no controla esa red social.

"No lo controlamos nosotros. Fue algo al margen, yo ahora me estoy enterando por ustedes. No sé realmente cuál era el fin o el origen de eso. No tenía ningún conocimiento de ello", le dijo Milad a un diario deportivo argentino.

Todo se dio por el debut en "La Roja" del delantero inglés Ben Brereton, quien milita en el Blackburn Rovers de la segunda división de Inglaterra.

En Twitter la cuenta oficial de la Selección parafraseó la canción "La Mano de Dios" que cantaba Rodrigo Bueno en honor a Diego Maradona, cambiándole parte de la letra.

"En Inglaterra nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir, revisar su carnet y tener madre chilena... Y todo el pueblo cantó...", señaló la cuenta.

Milad agregó que no está de acuerdo con el posteo: "No, lógico. Pero no tengo los antecedentes para leer y decir que es incorrecto, pero cómo lo plantean claro que es incorrecto".

Brereton es de padre inglés y madre chilena y el joven decidió lucir la casaca roja, aunque no habla español.

Antes de debutar con la selección trasandina jugó en las divisiones juveniles de Inglaterra e incluso levantó una Eurocopa con la sub-19 en el 2017.

La reacción del tuit publicado por la Selección chilena no se hizo esperar y la polémica se instaló una vez más en la web.