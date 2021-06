Reclamo de choferes de micros. Foto: NA.

Choferes de micros de la industria del turismo cumplían este miércoles el segundo día de protestas con corte de tránsito incluido en el centro porteño, con el objetivo de insistir en su reclamo de ayuda al Gobierno nacional, a raíz de su imposibilidad de trabajar producto de las restricciones vigentes por la pandemia.

Los transportistas, que al igual que un mes atrás se concentraban en el cruce de las avenidas 9 de Julio y San Juan, reclaman una extensión de la antigüedad máxima de las unidades de 13 a 15 años, una ayuda económica y que se renueve la posibilidad de realizar tours de comprar desde el interior a Buenos Aires.

Cristian Fernández, uno de los manifestantes, sostuvo que con la situación imperante en 2020 "se fueron todos los ahorros de lo producido" por los padres y abuelos de los actuales empresarios del sector.

Fernández afirmó que por el momento no se plasmó en hecho lo comprometido por autoridades el mes anterior, por lo que no iban a cesar la protesta hasta que haya "algo firmado".

Hace un mes, en la misma intersección de las avenidas 9 de Julio y San Juan, los dueños y choferes de los micros permanecieron durante casi 60 horas con sus vehículos ubicados allí y generando caos de tránsito.

En aquel momento, una comitiva fue recibida por el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, y acordaron levantar el bloqueo con la promesa de negociar algún tipo de auxilio financiero para el sector.

El 28 de mayo pasado, el Gobierno nacional otorgó un subsidio de hasta $1.500 millones del Estado Nacional, por única vez, para atender la caída en la demanda por las restricciones impuestas a raíz de la pandemia para este sector.

Caos vehicular en el Centro de la Ciudad de Buenos Aires. Canal 26.