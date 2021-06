Macri y Larreta criticaron los cambios en las pruebas Aprender: “Intentan esconder la crisis que produjeron cerrando las escuelas”

El ex presidente y el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires cuestionaron la decisión del Ministerio de Educación de suspender por dos años consecutivos la prueba que mide la calidad educativa. "No hay caso. No hay solución posible en el ocultamiento", criticaron.