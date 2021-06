Caída del teleférico en Italia

Dos nuevos videos de la caída del teleférico en Italia fueron difundidos este miércoles por una cadena de noticias italiana, en los cuales se ve cómo se produjo la tragedia que causó la muerte de catorce personas.

En las imágenes que publicó el noticiero Tg3, se puede ver la cabina del teleférico que conecta el monte alpino de Mottarone y la localidad de Stresa, en la región de Piamonte, recorriendo los últimos metros antes de llegar a su destino. A instantes de arribar, se ve un encargado listo para recibir a los pasajeros, abriéndoles las puertas, pero en ese momento el cable se rompe y la cabina comienza a retroceder hacia el valle a toda velocidad por unos 300 metros, antes de caer al vacío.

El teleférico no tenía frenos, ya que los responsables de la instalación los habían desactivado para resolver una anomalía y poder seguir operando el servicio.

De las 14 personas que viajaban dentro, sólo sobrevivió un niño de 5 años, dado de alta el pasado 10 de junio, el cual quedó huérfano tras la muerte de sus padres y su hermano.

Uno de los videos está tomado desde el exterior de la estación del teleférico, y el otro desde el interior. Ambos están ahora siendo examinados por la Fiscalía de Verbania, que investiga el accidente producido por una negligencia humana.

Italia sigue de cerca el caso, que conmocionó a la opinión pública, después de que los tres acusados de la caída ingresaran en prisión de forma cautelar tras responder a un interrogatorio.

El propietario de la empresa Ferrovie del Mottarone, que gestiona el teleférico, Luigi Nerini, así como el director de la infraestructura, Enrico Perocchio, quedaron poco después en libertad, aunque siguen en la lista de investigados.

Los videos de la tragedia a continuación, imágenes sensibles:

El jefe de operaciones del teleférico, Gabriele Tadini, fue puesto en arresto domiciliario, tras admitir que desactivó el sistema de frenado, lo que originó la caída.

Los tres responsables de la instalación están acusados de los delitos de homicidio múltiple doloso, desastre por negligencia y eliminación de herramientas para evitar accidentes de trabajo.

Tadini ha reconocido que desactivó una parte del sistema de frenado, según él para agilizar el movimiento del teleférico a la espera de reparaciones, lo que supuestamente hizo que al romperse el cable la cabina cayera al vacío.

Todavía queda por determinar por qué la cuerda de acarreo, como se puede ver claramente en las imágenes, se rompió mientras la cabina se encontraba a pocos metros de la estación.